Україна знищила cклад зберігання дронів Shahed в Орловській області РФ

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Повітряні Сили ЗС України разом із Силами оборони 26 грудня знищили cклад зберігання, обслуговування та ремонту дронів Shahed в Орловській області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Склад — це низка бетонних захищених споруд.

«Операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України», — повідомляють у Генштабі.

Там також зазначили, що Збройні сили України мають детальну інформаціє про об’єкти збройних сил РФ. Тому подібні операції триватимуть і надалі.