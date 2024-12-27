CNN: Росія розширює виробництво дронів на заводі в Татарстані

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«Бабель»

Росія активно розширює виробництво дронів на своєму заводі в Татарстані, використовуючи китайські компоненти та найнявши дуже молодих і низькокваліфікованих робітників з числа російських підлітків і африканських жінок.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

Супутникові знімки, проаналізовані CNN та експертами, показують, що на території заводу звели дві додаткові будівлі та наземні переходи, що збільшило площу комплексу на 55%. Також на заводі посилили безпеку після ударів українських дронів.

Maxar Technologies

За даними з оприлюднених документів, сьогодні «Алабуга» є головним заводом з виробництва безпілотників Shahed-136, або «Герань-2», як їх називає Росія, з договором про виробництво 6 000 одиниць до вересня 2025 року. CNN вважає, що завод уже виконав цей контракт.

У Вашингтонському Інституті науки і міжнародної безпеки, який відстежує діяльність «Алабуги» з 2022 року, вважають, що 6 000 безпілотників виготовили приблизно на рік раніше за запланований термін.

Як повідомили CNN джерела в українській воєнній розвідці, також «Алабуга» з літа виробляє низькотехнологічні безпілотники-приманки, відомі під назвою «Гербера». Вони виготовлені з фанери й пінопласту та імітують характерну трикутну форму дронів Shahed.

За даними української воєнної розвідки, Росія планує виробити приблизно 10 тисяч таких безпілотників до кінця 2024 року, що майже вдвічі перевищує кількість БпЛА Shahed. Вартість, ймовірно, є основним фактором, що визначає цю стратегію — приманка коштує вдесятеро дешевше за повноцінний дрон-камікадзе.

Телеканал наголошує, що Китай, попри офіційні заяви про «нейтральну позицію» у війні РФ проти України, надає компоненти та технології для виробництва російських БпЛА через мережу з 34 компаній.

За словами джерел, безпілотник «Гербера» базується на китайському прототипі від компанії Skywalker Technology, яка також постачає комплекти для їх створення. Початковий контракт на 2 000 комплектів підписали у травні, а в липні Skywalker запропонувала поставити ще 8 000 комплектів, повідомили співрозмовники СNN.

Також телеканал зазначає, що є докази того, що Росія почала випробовувати на БпЛА термобаричні боєголовки, які створюють потужніші та руйнівніші вибухові хвилі. Наприкінці жовтня Київський науково-дослідний інститут судових експертиз виявив сліди термобаричних боєприпасів, також відомих як вакуумні бомби, на уламках безпілотників.