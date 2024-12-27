Сирський: підготовку військових ЗСУ хочуть продовжити до двох місяців

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Генеральний штаб ЗСУ працює над тим, щоб підготовка українських бійців тривала повних два місяці замість 30-денного навчання.

Про це повідомив головнокомандувач Збройний сил України Олександр Сирський.

«Відповідно до прийнятих мною рішень вже маємо перші випуски військовослужбовців, які проходили базову загальну військову підготовку (БЗВП) 1,5 місяця замість колишнього 30-денного навчання», — каже Сирський.

Після БЗВП передбачено курс новачка у військовій частині, розрахований на 5—14 діб. Втім, за словами головкома, в умовах активних бойових дій цієї вимоги не завжди дотримуються.

«Наголосив на потребі забезпечення повного, 14-денного, періоду адаптації новобранців у бригадах. Командири повинні максимально підготувати солдата до викликів сучасної війни, щоб зберегти його в бою», — додав він.

На підсумковій річній нараді Генштабу також обговорили проблеми сучасного базового військового вишколу. Зокрема, розглянули, як його покращити та оновити стандарти навчання.