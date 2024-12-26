Ювеліри створили каблучку з фрагмента місячного метеорита та космічного корабля, який уперше доставив людей на Місяць
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Американські ювеліри виготовили каблучку з місячного метеорита та фрагмента космічного корабля «Аполлон-11», з якого у 1969 році люди вперше висадилися на поверхню Місяця.
Про це пише Space.com.
Ювеліри компанії Honest Hands Rings, які виготовляли каблучку, сказали, що це було їхнє «найнапруженіше замовлення».
Каблучку замовив менеджер з планування аерокосмічної компанії Lockheed Martin Джон Месік. До того на аукціоні він придбав золотисту термічну поліамідну стрічку з «Аполлона-11» — нині вона стала центральною окрасою виробу.
Фірма, в якій працює Джон, є одним із головних підрядників програми NASA Artemis, в межах якої розробляють космічний корабель — можливо, він знову зможе доставити людей на Місяць.
- У 1969 році приблизно 600 мільйонів людей стали свідками того, як Ніл Армстронг і Базз Олдрін вперше ступили на поверхню Місяця у рамках місії NASA «Аполлон-11».
- У січні цього року NASA відклало пілотовану місію Artemis, яка має висадити людей на Місяць уперше за понад 50 років після закінчення програми «Аполлон» у 1972 році. Зокрема, ступити на поверхню Місяця мають перша жінка й перша темношкіра людина. Artemis також лягає в основу майбутніх експедицій на Марс та готує своїх космонавтів до польотів на Червону планету.
- Місія Artemis 2 була запланована до запуску у листопаді 2024 року, проте її перенесли на вересень 2025 року. Екіпаж з чотирьох людей мав зробити оберт навколо місяця без посадки. А отже, місію Artemis 3, що вперше з 1972 року поверне людей на місячну поверхню, перенесли на вересень 2026-го.