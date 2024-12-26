Ювеліри створили каблучку з фрагмента місячного метеорита та космічного корабля, який уперше доставив людей на Місяць

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Американські ювеліри виготовили каблучку з місячного метеорита та фрагмента космічного корабля «Аполлон-11», з якого у 1969 році люди вперше висадилися на поверхню Місяця.

Про це пише Space.com.

Ювеліри компанії Honest Hands Rings, які виготовляли каблучку, сказали, що це було їхнє «найнапруженіше замовлення».

Каблучку замовив менеджер з планування аерокосмічної компанії Lockheed Martin Джон Месік. До того на аукціоні він придбав золотисту термічну поліамідну стрічку з «Аполлона-11» — нині вона стала центральною окрасою виробу.

Фірма, в якій працює Джон, є одним із головних підрядників програми NASA Artemis, в межах якої розробляють космічний корабель — можливо, він знову зможе доставити людей на Місяць.