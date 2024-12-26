Литовське місто продовжило знижку в 99% на проїзд для українців

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У Каунасі ще на рік продовжили можливість майже безплатного проїзду в громадському транспорті для українських переселенців.

Про це повідомляє литовський мовник LRT, посилаючись на рішення Каунаської міської ради.

Це стосується мешканців міста, які тікали з України до Литви через військову агресію Росії. У 2025 році вони так само зможуть придбати безстроковий електронний квиток на автобуси й тролейбуси зі знижкою у 99%.

Щоб скористатися пільгою, необхідно показати цифровий дозвіл на тимчасове проживання у країні, виданий Департаментом міграції Литви, та посвідчення особи.