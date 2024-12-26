Литовське місто продовжило знижку в 99% на проїзд для українців
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
-
У Каунасі ще на рік продовжили можливість майже безплатного проїзду в громадському транспорті для українських переселенців.
Про це повідомляє литовський мовник LRT, посилаючись на рішення Каунаської міської ради.
Це стосується мешканців міста, які тікали з України до Литви через військову агресію Росії. У 2025 році вони так само зможуть придбати безстроковий електронний квиток на автобуси й тролейбуси зі знижкою у 99%.
Щоб скористатися пільгою, необхідно показати цифровий дозвіл на тимчасове проживання у країні, виданий Департаментом міграції Литви, та посвідчення особи.
- Інші великі литовські міста, а також країни ЄС ухвалювали подібні рішення після російського вторгнення у 2022 році. З 1 липня 2022 року Польща скасувала безплатні подорожі залізницею для українців.
- Восени того ж року уряд Австрії скасував безплатний проїзд у громадському транспорті Відня для українських біженців. Також змінили правила пересування залізничним транспортом.