Голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони перенесуть через технічний збій

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Під час інтернет-голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони України стався технічний збій — його перенесуть на 7 січня 2025 року.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Результати сьогоднішнього голосування анулюють. Голосування відбудеться з 09:00 до 21:00 7 січня за цим посиланням.

Причина збоїв — внутрішні технічні неполадки, зокрема нестабільна робота сайту та помилки в автентифікації користувачів. Фахівці працюють, щоб це виправити та забезпечити стабільну роботу системи протягом голосування.

У Міноборони перепросили за незручності та закликали громадян узяти участь у голосуванні.