Премʼєр Вірменії не поїде на саміт СНД до Путіна — країна віддаляється від Москви

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Valery Sharifulin / Contributor

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вирішив не брати участі в неформальному саміті Співдружності незалежних держав (СНД), який відбудеться в російському Санкт-Петербурзі.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, він отримав позитивний тест на коронавірус 23 грудня, тому наступні дні працював онлайн. І хоча повторний тест був негативним, порадившись із колегами, Пашинян вирішив все одно не їхати на саміт лідерів країн СНД.

Також Нікол Пашинян ще думає, чи брати участь у засіданні Вищої економічної ради Євразійського економічного союзу, що заплановане на 26 грудня.

Протягом останніх кількох років вірменський премʼєр Пашинян намагається віддалятися від Москви та її впливу, зокрема часто відмовляється від участі в різних організаціях і групах, підконтрольних Росії.

Наприклад, Пашинян звинуватив Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), яку фактично контролює РФ, у загрозі суверенітету країни, а Слідчий комітет Вірменії повідомив про спробу перевороту в країні, підготовку до якого вели в Росії.

Раніше Пашинян неодноразово говорив про те, що ОДКБ не виконала своїх зобовʼязань перед Єреваном під час війни за Нагірний Карабах, за результатами якої Азербайджан повернув собі території. Через це в червні він навіть повідомив про намір вийти з ОДКБ.