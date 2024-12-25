На Львівщині затримали депутата облради та заступника мера через шахрайство на тендерах

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На Львівщині затримали та повідомили про підозру депутату обласної ради та заступнику міського голови однієї з тергромад. Їх підозрюють у заволодінні чужим майном.

Про це повідомили Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

Правоохоронці не називають імен, але джерела «Бабеля» кажуть, що мова про депутата Львівської обласної ради Володимира Доманського та першого заступника голови Яворівської ОТГ Львівської області Віталія Денегу.

За даними слідства, у червні 2023 року посадовці отримали інформацію про участь підприємства у тендері на ремонт обʼєктів територіальної громади. Вони запропонували директору підприємства допомогти виграти тендер, а за це вимагали відкат — певний відсоток від суми укладених договорів.

Після завершення робіт і перерахування коштів із бюджету посадовці звернулися до підприємця з вимогою передати їм $25 тисяч та 190 тисяч гривень.

Депутата та заступника міського голови затримали одразу після передачі другої частини грошей. Їм повідомили про підозру в шахрайстві за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає до 12 років вʼязниці.

Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.