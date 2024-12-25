Під час масованої атаки РФ ППО збила 59 ракет і 54 дрони
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Під час масованої комбінованої атаки Росії по Україні ППО збила 113 повітряних цілей — це ракети різних типів та дрони.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Усього Росія запустила по Україні 184 повітряні цілі:
- дві балістичні ракети KN-23;
- 10 зенітних керованих ракет С-300/С-400;
- 12 крилатих ракет «Калібр»;
- 50 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 106 ударних дронів типу Shahed та дронів-імітаторів.
Українська ППО збила 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ, «Калібр» та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також збили 54 дрони, ще 52 були локаційно втрачені.
Росіяни атакували об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Унаслідок удару є влучання — по всій Україні до кінця доби діятимуть графіки відключення світла. Детальніше про наслідки атаки — тут.