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Під час масованої атаки РФ ППО збила 59 ракет і 54 дрони

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Під час масованої комбінованої атаки Росії по Україні ППО збила 113 повітряних цілей — це ракети різних типів та дрони.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього Росія запустила по Україні 184 повітряні цілі:

Українська ППО збила 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ, «Калібр» та чотири керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69. Також збили 54 дрони, ще 52 були локаційно втрачені.

Росіяни атакували об’єкти української енергетики на Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Житомирщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі. Унаслідок удару є влучання — по всій Україні до кінця доби діятимуть графіки відключення світла. Детальніше про наслідки атаки — тут.