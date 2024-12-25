Авіакатастрофа в Казахстані. Що відомо зараз

Новини

Зранку 25 грудня пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів із Баку до Грозного, розбився в Актау на заході Казахстану. «Бабель» коротко розповідає, що відомо про авіакатастрофу.

На борту літака було 62 пасажири і пʼять членів екіпажу, повідомили в Міністерстві транспорту Казахстану. Раніше в медіа звучала різна кількість пасажирів, що перебували на борту літака, — від 67 до 105.

За даними Мінтранспорту Казахстану, на борту перебували 37 громадян Азербайджану, 16 громадян Росії, шість громадян Казахстану і троє громадян Киргизстану. МНС Казахстану повідомило, що 28 людей вижили в авіакатастрофі, двоє з них — діти. Постраждалих доставляють до лікарні у вкрай важкому стані. Інформації про загиблих поки немає.

За попередніми даними, літак подав сигнал лиха над Каспійським морем, повідомило азербайджанське агентство АПА. Після цього лайнер попрямував до Казахстану для вимушеної посадки. Причиною аварії стало зіткнення літака зі зграєю птахів, пише «Sputnik Азербайджан» із посиланням на авіакомпанію. Водночас Orda.kz повідомляє, що на борту літака вибухнув балон. Поліція Казахстану відкрила кримінальну справу через авіакатастрофу літака.

Момент авіакатастрофи потрапив на відео. На кадрах видно, як літак під кутом 45 градусів врізається в землю, після чого відбувається вибух.

Браузер не підтримує відео

Літак упав у полі поруч зі злітно-посадковою смугою в аеропорту Актау, пише Orda.kz. За даними сервісу Flightradar, перед катастрофою літак кружляв над аеропортом. В авіакомпанії Azerbaijan Airlines кажуть, що лайнер «здійснив аварійну посадку за три кілометри від міста Актау».

Рух літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines поблизу Актау. FlightRadar

Літак попрямував до Казахстану після того, як не зміг отримати дозвіл на посадку в Грозному через туман. Після цього лайнер переспрямували до Махачкали, а потім до Актау.

Зараз аеропорт Актау працює у звичайному режимі.

Російські медіа пишуть, що через катастрофу літака президент Азербайджану Ільхам Алієв вирішив повернутися до Баку із саміту Співдружності Незалежних Держав, що проходив у Росії.