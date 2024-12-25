WP: Байден готує «прощальний» пакет санкцій проти експорту російської нафти

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Президент США Джо Байден обмірковує нові серйозні санкції проти енергетичного сектора Росії в останні тижні свого перебування на посаді. Його адміністрація вважає це «прощальним ударом» у фінансовій війні проти Росії.

Про це пише The Washington Post із посиланням на чотири джерела.

Санкції спрямують проти так званого тіньового флоту Росії — це міжнародні судна, що перевозять російську нафту в обхід західних санкцій. Також США тиснутимуть на експортерів російської нафти, яких санкції досі не торкнулися — імовірно, можуть відкликати ліцензії, які дозволяють банкам обробляти платежі за російські енергоресурси.

Джерела WP зазначили, що завдяки цим санкціям команда обраного президента США Дональда Трампа матиме більше важелів тиску на лідера РФ Володимира Путіна під час переговорів про припинення російсько-української війни. Високопоставлений американський посадовець сказав, що так Україна буде в «найкращому можливому становищі» для самооборони і вестиме переговори про мир на «справедливих» умовах.

Від початку повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну США ввели санкції щодо російських банків, оборонних, промислових підприємств та інших компаній. Але російський енергетичний сектор постраждав лише частково. Адміністрація Джо Байдена побоювалася суттєво тиснути на експорт російських енергоносіїв — це могло призвести до різкого зростання цін на нафту і, як наслідок, до зростання цін на бензин у США.

WP зазначає, що Байден, імовірно, не захоче підвищувати ціни на бензин і перед своїм відходом із Білого дому. Його мета — передати Трампу сильну економіку, яка асоціюватиметься з його президентством.

Однак серйозні санкції проти Росії перед тим, як піти з посади президента США, підкріпить заяви Байдена про те, що він згуртував західних союзників для рішучої відповіді на вторгнення в Україну в 2022 році.

Російська нафта

На початку грудня 2022 року члени G7 («Групи семи»), а також Австралія та Європейський Союз ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні 2024 року премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів». Деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

За допомогою тіньового флоту РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю. У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які входять до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.