Другий замах на Трампа. Суд над підозрюваним Раяном Веслі відклали вересня 2025 року

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Суд над підозрюваним у замаху на Дональда Трампа Раяном Веслі відклали до 8 вересня 2025 року.

Про це повідомляє Reuters.

Адвокати підозрюваного просили перенести суд на грудень наступного року, але суддя назвала це прохання «надмірним».

Суддя Кеннон, яка займається цією справою, раніше була головуючою у закритій кримінальній справі за звинуваченням Трампа в незаконному зберіганні секретних документів після його першого президентського терміну.

Що передувало

Удень 15 вересня поблизу гольф-клубу Дональда Трампа у штаті Флорида сталася стрілянина. Сам Трамп не постраждав.

Згодом зʼясувалось, що Секретна служба США відкрила вогонь після того, як агент побачив ствол рушниці, що стирчав із кущів поблизу поля для гольфу Трампа у Вест-Палм-Біч. Це було неподалік від місця, де в той момент грав Трамп.

Чоловік утік на позашляховику, а на місці офіцери знайшли заряджену штурмову гвинтівку з прицілом, цифрову камеру і поліетиленовий пакет з їжею. Імовірно, він там чекав близько 12 годин.

У стрілянині підозрюють 58-річного Раяна Веслі Раута. Йому висунули звинувачення у спробі вбивства кандидата у президенти США. За це загрожує довічне. До того йому вже висунули два звинувачення у володінні зброєю. Він не визнає себе винним.

Крім того, за кілька місяців до інциденту Раут написав листа, адресованого «світу», в якому запропонував винагороду за смерть Трампа — $150 тисяч.

Він працював будівельником доступного житла на Гаваях і раніше часто критикував Трампа, а також висловлював підтримку Україні.