Україна отримає від ЄС €86 мільйонів на захист енергосектора

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Україна отримала від Європейського інвестиційного банку €86 мільйонів на захист енергетичної інфраструктури від атак безпілотників.

Про це йдеться на сайті установи.

Національний оператор системи передачі електроенергії України «Укренерго» витратить ці кошти, щоб побудувати укриття для захисту критичних електропідстанцій.

Це перший транш у рамках Плану порятунку енергетики України ЄІБ після того, як його ухвалили у жовтні цього року. Він передбачає фінансування до €600 мільйонів для екстрених енергетичних проєктів у державному та приватному секторах.

Ці кошти підтримають будівництво захисних конструкцій електропередавального обладнання, щоб захистити їх від російських дронів та посилити стійкість до атак. Ця інвестиція дозволить «Укренерго» підвищити стабільність і надійність передачі електроенергії в регіонах України, кажуть в ЄІБ.

Відключення світла в Україні

З середини листопада РФ поновила атаки на енергетичну систему України. Так, за словами президента Зеленського, 13 грудня був один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.

За словами голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, цьогоріч Україні потрібно 17 гігават потужності. Європейський Союз виділив Україні €160 мільйонів для підтримки енергетичної безпеки напередодні зими. Частину суми нададуть із заморожених російських активів.

А Словаччина заявила, що в разі блекауту надаватиме Україні електроенергію в аварійному режимі.

Литовська компанія з відновлюваної енергетики напередодні зими виділила €4 мільйони для підтримки української енергосистеми. Ці кошти допоможуть забезпечити електроенергією 420 домогосподарств.

Німеччина також додатково виділила €65 мільйонів на ремонт української енергетичної інфраструктури.