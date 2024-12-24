The Economist: Україна розробляє нову ракету «Трембіта». Її потужніша версія, імовірно, зможе долетіти до Москви

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Україна розробляє нову ракету «Трембіта». Щоб досягнути Москви, також працюють над її потужнішою версією.

Про це пише The Economist з посиланням на українських військових.

Стандартна версія «Трембіти» має швидкість 400 км/год і дальність у 200 км. Серійне виробництво цих ракет планують запустити після фінальних польових випробувань, пише видання, не зазначаючи точних дат.

Водночас високопоставлений співробітник служби безпеки каже, що країні залишився щонайменше рік до виробництва ракет у такій кількості, дальності та можливостях, які серйозно загрожували б Росії.

Вартість однієї «Трембіти» разом із боєголовкою вагою 20—30 кг становить $15 тисяч доларів, якщо лише у вигляді приманки, то $3 тисячі.

Вартість може стати вирішальним фактором в українських операціях, щоб виснажити протиповітряну оборону противника, розповів газеті Сергій Бірюков, який очолює бригаду інженерів-добровольців.

Двигун «Трембіти» — це сучасний ремейк Pulsejet за $200, який вперше використовували в німецькій бомбі Фау-1 у 1944 році. Під двигуном висить сірий прямокутний корпус, який приховує систему наведення ракети та боєголовку.

The Economist пише, що «Трембіту» розробили лише за півтора року — це вважають коротким терміном для проєктування нового озброєння.

Видання зазначає: невідомо, як довго Україна може розраховувати на масштабну зовнішню військову допомогу. Тому «Трембіта» є одним із кількох ракетних проєктів країни, якими Україна сподівається відродити вітчизняну промисловість.

«Близько пів дюжини нових ракетних і ракетно-безпілотних кросоверів вже готові до польоту», — пише The Economist.

Виробництво ракет в Україні

Володимир Зеленський 10 грудня розповів про випробування нової ракети вітчизняного виробництва «Рута». За його словами, ракета «Паляниця» вийшла в серійне виробництво.

Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон «Пекло» — Сили оборони України отримали першу партію нової української зброї. Вони мають швидкість до 700 км/год і дальність ураження 700 кілометрів. Вже є пʼять успішних застосувань цих ракет-дронів.

Також Україна збільшила серійне виробництво крилатих ракет Р-360 «Нептун». Їх удосконалили для ураження цілей на дальших відстанях.

Ракета Р-360 масою 870 кг має бойову частину, що важить 150 кг. Дальність пуску — до 280 км. Швидкість ракети сягає близько 900 км/год, а висота польоту над гребенем хвиль — від 3 до 10 метрів.