Звіт: Гейтц, якого Трамп пропонував зробити генпрокурором, платив за секс із неповнолітньою

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Комітет етики Палати представників США знайшов «суттєві докази» того, що колишній конгресмен Метт Гейтц від штату Флорида займався секс-торгівлею та платив за секс із неповнолітньою, а також порушував інші закони штату і правила Конгресу.

Як зʼясувало розслідування, Метт Гейтц, перший обранець Трампа на посаду генерального прокурора, щонайменше 20 разів платив жінкам за секс, купував наркотики, а у 2017-му, коли йому було 35 років, заплатив 17-річній дівчині за секс. За законами Флориди це вважається зґвалтуванням.

Комітет етики встановив, що Гейтц регулярно вживав заборонені наркотики, зокрема кокаїн та екстазі, у 2017—2020 роках і міг створити обліковий запис електронної пошти під псевдонімом у своєму офісі, щоб купувати марихуану, порушуючи закони штату і правила етики Палати представників.

Також у Комітеті вважають, що ексконгресмен «свідомо та навмисно» намагався перешкодити розслідуванню — не приходив до суду, приховував докази, обманював.

Комітет готував свій звіт три роки. Демократична партія раніше закликала показати звіт Комітету з етики Палати представників, у якому детально описується розслідування щодо Гейтца. Перед цим республіканці проголосували за те, щоб не оприлюднювати результати розслідування.

Гейтц заперечує всі звинувачення і фактично завадив публікації звіту, коли раптово пішов у відставку з Конгресу після того, як Трамп обрав його кандидатом на посаду генпрокурора. Але вже незабаром Гейтц зняв свою кандидатуру.