Із затонулого російського танкера в Чорне море досі витікає мазут — фіксують масовий викид дельфінів

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У Керченській протоці 15 грудня сталася аварія з двома російськими нафтовими танкерами «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239». Зараз мазут досягнув суходолу в російському місті Анапа. Проте частина нафтопродуктів залишилась у затонулій частині судна, поступово мазут рухається до відкритої акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Український науковий центр екології моря змоделював шлях розповсюдження нафтопродуктів у Чорному морі на 23—29 грудня 2024 року.

Дані попереднього моделювання підтвердилися — мазут досяг суходолу російського міста Анапа.

Станом на 23 грудня пляма мазуту концентрується в районі Керченської протоки. У наступні дні мазут під впливом вітру і течії почне поступово розширюватися.

Наразі мазут продовжує витікати із затонулого судна, забруднюючи Керченську протоку й узбережжя Криму. Але забруднення поступово переміщується у східному напрямку, до відкритої акваторії Чорного моря.

Прогнозують, що з 25 грудня нафтопродукти почнуть також переміщуватись у північно-західному напрямку — це може загрожувати тим, що мазут поступово досягне південного узбережжя Криму.

Надалі мазут може знову поширитися на північ від точки, де затонуло судно, у напрямку Азовського моря.

Український науковий центр екології моря каже, що основна загроза зараз — це забруднення прибережних природоохоронних територій України, зокрема Опукського природного заповідника та ландшафтного парку «Мис Такиль» у Криму.

Станом на 23 грудня невідомо, скільки точно тонн мазуту залишається на затонулому судні та з якою швидкість він поширюється, це ускладнює прогнози. У день інциденту повідомляли, що танкер «Волгонефть-212» перевозив щонайменше чотири тонни мазуту.

Російський науково-екологічний центр порятунку дельфінів «Дельфа» писав, що під час шторму 22 грудня частина мішків, куди збирають пісок із мазутом після аварії російських танкерів у Керченській протоці, віднесло назад у Чорне море.

Зоозахисники фіксують масовий викид морських мешканців на берег. За їхніми даними, у Новоросійську в Алексино (60—70 км від Анапи) знайшли 8 загиблих азовок: 6 на березі та 2 у воді без зовнішніх видимих ​​слідів мазуту. А в Станиці Благовіщенській знайшли азовку за слідами мазуту, яка загинула кілька днів тому.

Загалом з 15 грудня до 22 грудня 2024 року зафіксовали смерть 10 азовок — причиною може бути розлив мазуту.