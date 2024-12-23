У Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю — вона може атакувати дрони

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У Великій Британії вперше успішно випробували радіочастотну зброю спрямованої енергії (RFDEW), яка може вражати цілі, зокрема й безпілотники, на відстані до кілометра. Один постріл такої зброї коштує всього 10 пенсів (це приблизно 5,25 гривні). Така зброя може стати доповненням до традиційних систем ППО ракетного базування.

Про це йдеться на сайті британського Міністерства оборони.

Система розробки Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) може виявляти, відстежувати та вражати низку загроз на землі, у повітрі та на морі.

RFDEW відрізняється від лазерної енергетичної зброї, яку теж зараз випробовують у Великій Британії, тим, що для знищення ворожих загроз використовує радіочастоту, а не лазерний промінь світлової енергії.

Високочастотні хвилі виводять з ладу або пошкоджують важливі електронні компоненти безпілотників — як наслідок вони просто падають.

Ця зброя автоматизована — системою може керувати одна людина, а щоб пересувати, її можна встановити на військовий автомобіль.