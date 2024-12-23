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Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України

Автор:
Ірина Перепечко
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Німеччина виділила новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Німеччини.

До пакета допомоги увійшли:

До пакета допомоги також увійшли одяг, зокрема зимовий, запчастини до МіГ-29, паливо, турнікети, вибухівка, міни, каски, системи виявлення дронів та антидронові глушилки, медичне обладнання, генератори, патрони різних калібрів, човни, пікапи.