Зеленський прокоментував зустріч премʼєра Словаччини та Путіна у Москві

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував вчорашню зустріч премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Путіним у Кремлі. Зеленський зазначив, що вони не зробили жодних публічних спільних заяв, бо бояться реакції громадськості.

Про це президент України написав у Х.

Найімовірніше, темою розмови Фіцо та Путіна була угода про транспортування російського газу через Україну до Європи, термін дії якої спливає в кінці грудня.

«Москва надає Фіцо значні знижки, проте їх оплачує Словаччина. Такі знижки не є безкоштовними — виплати Росії здійснюються через суверенітет або каламутні схеми», — написав Зеленський.

За його словами, це має зацікавити словацькі правоохоронні органи та спецслужби.

Президент України наголосив, що подробиці такої схеми фінансування розкрили під час нещодавньої зустрічі європейських лідерів у Брюсселі.

Тоді лідери зазначили, що словацький премʼєр не хоче долучатися до спільноєвропейської роботи, щоб отримати енергонезалежність чи знайти альтернативи російському газу.

За словами президента України, Фіцо, навпаки, прагне допомогти РФ витіснити американський газ та інші європейські енергоресурси.

«Це значить, що він хоче допомогти Путіну заробляти гроші для фінансування війни та послабити Європу», — пише Володимир Зеленський.

Він наголошує на тому, що ключова мета Фіцо — вести справи з Росією. На це вказує і те, що премʼєр Словаччини відмовився від компенсацій, які полегшили б перехідний період і допомогли позбутися залежності, тобто для нього це питання не є питанням безпеки.

Він зацікавлений саме в російському газі, вартість якого становить $500 мільйонів на рік. Інші прибутки приносить нафтова труба, яка проходить через українську територію і дає ще $500 мільйонів — це допомагає Фіцо, каже український президент.

Що передувало

Угода між РФ та Україною про експорт російського газу в Європу через українську територію закінчується наприкінці 2024 року. Тож Словаччина та інші країни ЄС починають шукати альтернативні джерела, одним з них виявився Азербайджан.

Росія казала, що готова продовжувати постачати газ через Україну, проте через війну Україна відмовилася брати участь у переговорах з РФ щодо експорту газу через свої території.

Словацька компанія SPP заявила, що диверсифікувала контракти на закупівлю газу з BP, Exxon Mobil, Shell, Eni та RWE і має до 150% обсягу споживання своїх клієнтів, доступних як подушка безпеки. SPP заявила, що Словаччина також диверсифікувала транзитні маршрути постачання на випадок зупинки транзиту трубопроводом, що проходить через Україну.