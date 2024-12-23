У Римі обмежили кількість туристів, які можуть одночасно милуватись фонтаном Треві
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images
У Римі після трьох місяців реставрації відкрили фонтан Треві. Тепер до нього одночасно пускатимуть до 400 відвідувачів, щоб уникати натовпу.
Про це пише CNN.
Фонтан Треві збудували у XVIII столітті — це одна з найпопулярніших памʼяток міста. Щодня його відвідували 10—12 тисяч туристів.
Але тепер, щоб впоратися з величезним натовпом, влада Рима розробила обмеження. Відвідувачі мають забронювати місце онлайн та заплатити €2 за вхід, щоб помилуватися фонтаном не більше 30 хвилин.
«Так у відвідувачів фонтану буде більше можливостей роздивитися фонтан та зрозуміти цінності, які він втілює», — сказав начальник відділу культурної спадщини Риму Клаудіо Парізі Пресічче.
Щороку у фонтан вкидають близько €1,5 мільйона, які влада міста переказує католицькій благодійній організації Caritas. Усе через прикмети — вважають, що якщо кинути монетку у фонтан Треві, то людина обовʼязково повернеться до Рима.
- Торік семеро екоактивістів, які протестували проти зміни клімату, залізли у фонтан Треві і висипали у воду деревне вугілля, щоб зробити її чорною.