Підозрюваному в теракті у Магдебурзі висунули звинувачення у вбивстві

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Чоловікові, підозрюваному в наїзді авто на різдвяний ярмарок у німецькому Магдебурзі, висунули звинувачення у вбивстві та замаху на вбивство.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на правоохоронців.

Суд відправив фігуранта під варту за звинуваченням у вбивстві (за пʼятьма пунктами), замахах на вбивство і завданні тяжких тілесних ушкоджень. Внаслідок нападу загинули девʼятирічний хлопчик та чотири жінки віком 52, 45, 75 і 67 років. Близько 40 людей з усіх поранених зазнали критичних для життя травм.

За версією слідства, нападник скористався аварійними виходами, щоб заїхати на територію різдвяного ярмарку. Там, як стверджується, він набрав швидкість та збив понад 200 людей за три хвилини. Чоловіка заарештували на місці.

«Завдання полягає в тому, щоб зібрати в одне всі дані та скласти картину злочинця, який не вписується в жодні шаблони, що існують. Він діяв неймовірно жорстоко, як ісламський терорист, хоча він явно ідеологічно ворожий до ісламу», — каже міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.

Публікації обвинуваченого в соцмережах свідчать про те, що він підтримує антиісламські та ультраправі партії, включно з «Альтернативою для Німеччини», пише Reuters. Він також критикував ФРН за її поводження з саудівськими біженцями.