Розстріл чотирьох українських полонених на Донеччині. Прокуратура почала розслідування
- Автор:
- Оля Березюк
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Офіс генпрокурора почав розслідування розстрілу чотирьох українських полонених на Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
За даними прокуратури, розстріл стався на Времівському напрямку у Волноваському районі.
Під час артилерійського обстрілу четверо українських захисників були змушені укритись у приватному будинку. Після оточення російськими військовими вони вийшли з будівлі та потрапили в полон.
Двох військовополонених залишили лежати на землі, а інших двох вивели на дорогу. Згодом усіх чотирьох українських військових розстріляли.
Офіс генпрокурора розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Максимальна санкція — довічне увʼязнення.
Страти українських військовополонених
Росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Із 177 підтверджених випадків 109 відбулися у 2024-му.
За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів.
Окрім того, росіяни публікують відповідні відео в соціальних мережах.
Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.
Лубінець зазначає: МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.