Тисячу гривень «Зимової єПідтримки» отримали вже 5 мільйонів українців
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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Заявки на отримання 1 000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка» подали вже 10 мільйонів українців.
Про це повідомив 22 грудня у Facebook премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Він уточнив, що понад 8 мільйонів заявок подали через «Дію», і ще майже 2 мільйони — через «Укрпошту». І вже 5 млільйонів українців отримали тисячу гривень від держави.
Очільник уряду нагадав, що цього тижня почала працювати й державна програма «єКнига». За перші два дні роботи програми надійшло понад 30 тисяч заявок.
- Допомога за програмою «Зимова єПідтримка» одноразова. Вона доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надійдуть на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна буде зняти готівку.