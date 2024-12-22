Під час атаки по Ємену крейсер США «дружнім вогнем» збив американський винищувач

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Над Червоним морем крейсер США збив американський винищувач F/A-18. Це найсерйозніший інцидент, який загрожував військам за останній рік, коли США вражали цілі єменських хуситів.

Про це пише AP.

Двоє пілотів, які були на винищувачі, вижили. Один з них отримав незначні поранення.

Паралельно в момент інциденту американські військові завдавали авіаударів по єменських повстанцях-хуситах.

Центральне командування повідомило, що військові кораблі та авіація раніше збили кілька безпілотників хуситів та протикорабельну крилату ракету, яку запустили повстанці. Тому американський літак помилково могли сприйняти за загрозу з боку хуситів — раніше ворожий вогонь з боку хуситів давав морякам лише кілька секунд, щоб прийняти рішення.

Ввечері суботи, 21 грудня, Збройні сили США заявили, що завдали авіаударів по Ємену, атакувавши склад ракет і пункт управління, які контролюють хусити.

Атаки хуситів на кораблі в Червоному морі

У Червоному морі з листопада 2023 року тривають атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на торговельні судна, які нібито мають звʼязки з Ізраїлем. Під ракетні й дронові удари потрапляють кораблі в Аденській затоці, через яку проходить важливий торговий шлях.

У січні 2024 року США і Британія почали військову операцію проти хуситів у Червоному морі, а в лютому свою операцію проти них розпочав і Євросоюз. Наприкінці лютого через атаки єменських хуситів у Червоному морі затонув перший корабель. На початку березня стало відомо, що через атаку єменських хуситів вперше загинули члени екіпажу судна. Також єменські хусити двічі атакували корабель України, який використовує Польща.

У середині березня США провели секретні переговори з Іраном, намагаючись переконати Тегеран використати свій вплив на єменських хуситів, щоб ті припинили атакувати кораблі в Червоному морі.