Колишня королівська сімʼя Греції повернула собі грецьке громадянство — через 50 років після розпаду монархії
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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AP
Члени колишньої королівської сімʼї Греції відновили грецьке громадянство і офіційно визнали республіканську систему правління в країні. Це сталось через 50 років після скасування монархії.
Про це пише The Guardian.
Нині покійного короля Костянтина II і членів його сімʼї позбавили грецького громадянства в 1994 році. Усе через суперечку з урядом щодо колишньої королівської власності й через відмову Костянтина ІІ зректися будь-яких прав на грецький трон для своїх нащадків.
Представник Міністерства внутрішніх справ Греції Атанасіос Балерпас повідомив, що родичі покійного короля підписали декларацію про визнання республіканського уряду і прийняття нового прізвища Де Грес, що в перекладі з французької означає «з Греції».
А втім, такий вибір прізвища роздратував лівих політиків.
«Коли вони кажуть, що відмовляються від своїх титулів і будь-яких майбутніх претензій [на престол], обираючи це прізвище, вони створюють плутанину», — заявили в Соціалістичній партії.
Хоча офіційно імен заявників не називають, за даними грецьких медіа, 10 членів колишньої королівської родини подали документи на отримання громадянства. Йдеться про всіх п’ятьох дітей Костянтина II й колишньої королеви Анни-Марії — Алексію, Павлоса, Ніколаоса, Теодора і Філіппоса, — а також п’ятьох онуків короля.
Рішення про громадянство опублікували в урядовому віснику 20 грудня, а це означає, що Де Греси можуть подавати заяви на грецькі паспорти.
Повалення грецької монархії
Грецьку монархію скасували референдумом у грудні 1974 року. Тоді виборці більшістю голосів підтримали республіканську конституцію через кілька місяців після падіння семирічної військової диктатури.
Члени королівської родини десятиліттями жили у вигнанні, перш ніж Костянтин ІІ повернувся як приватний громадянин у 70 років. Але в 1994 році родину позбавили грецького громадянства під час судової тяганини за колишній королівський маєток, який зараз є державною власністю.
Раніше вони відмовилися від прізвища Глюксбург, наданого законом 1994 року. На їхню думку, воно надто промовисто натякає на їхнє німецьке походження.