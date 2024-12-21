На кордоні з Польщею запрацював новий пункт пропуску «Нижанковичі — Мальховичі»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Максим Козицький / Facebook
На польсько-українському кордоні відкрили сьомий пункт пропуску для автомобільного сполучення «Нижанковичі — Мальховичі».
Про це повідомив голова Львівьскої ОВА Максим Козицький.
Уперше про цей проєкт заговорили ще у 2009 році, а будувати почали у 2021-му. Його повністю профінансувала Польща — він вартував 145 мільйонів злотих (€34 мільйони). Україна ж побудувала до пункту дорогу.
Щодоби там зможуть пропускати до 7 тисяч людей і 4 тисяч легкових автомобілів. Новий пункт розвантажить інші, як-от «Медика — Шегині» та «Корчова — Краківець», а також покращить транспортні можливості для бізнесу й гуманітарної допомоги.
На пункті пропуску спільно працюватимуть українські та польські митники й прикордоники.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль казав, що загалом на західному напрямку хочуть створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску і модернізувати ще 13. Це збільшить можливості для українського експорту і пришвидшить секторальну інтеграцію до Євросоюзу, вважають в уряді.