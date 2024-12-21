Зеленський звільнив постпреда при ООН та українських послів у низці країн

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Президент Володимир Зеленський 21 грудня підписав укази про звільнення послів України в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії, Китаї.

Відповідні документи оприлюднили на офіційному сайті президента.

Очільник держави звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України дипломатів:

Андрія Тарана (був послом у Словенії);

Андрія Праведника (Кенія та Руанда);

Сергія Корсунського (Японія);

Петра Бешту (Литва);

Василя Гамяніна (був послом в Індонезії, також пішов з посади представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії).

Павла Рябікіна (Китай).

Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посад постійного представника України при ООН, посла України у Співдружності Багамських Островів, у Тринідад і Тобаго. Євгенія Філіпенко більше не обіймає посаду постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Також є указ про скасування призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Після публікації указів про звільнення на сайті Офісу президента зʼявилися нові призначення:

Вʼячеслава Яцюка призначили послом України в Руанді;

Юлію Федів — послом України у Республиці Філіппіни;

Ольгу Нікітченко — послом України в Литві;

Федора Шандору — послом України в Угорщині;

Петра Бешту — послом України в Словенії.

Василя Гамяніна — послом України в Конго.

Євгеній Цимбалюк став новим постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Чинна заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца очолить Національну комісію України у справах ЮНЕСКО.