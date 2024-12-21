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Зеленський звільнив постпреда при ООН та українських послів у низці країн

Автор:
Анастасія Могилевець
Дата:

Президент Володимир Зеленський 21 грудня підписав укази про звільнення послів України в Руанді, Словенії, Литві, Японії, Індонезії, Китаї.

Відповідні документи оприлюднили на офіційному сайті президента.

Очільник держави звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України дипломатів:

Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посад постійного представника України при ООН, посла України у Співдружності Багамських Островів, у Тринідад і Тобаго. Євгенія Філіпенко більше не обіймає посаду постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Також є указ про скасування призначення Еміне Джапарової постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

Після публікації указів про звільнення на сайті Офісу президента зʼявилися нові призначення:

Євгеній Цимбалюк став новим постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві. Чинна заступниця міністра закордонних справ Марʼяна Беца очолить Національну комісію України у справах ЮНЕСКО.