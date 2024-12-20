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Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Nicholas Santoianni / Unsplash

МЗС України розпочинає експериментальний проєкт, у межах якого консульські послуги надаватимуть за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та системи «е-Консул». Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ось які нові можливості будуть в українців за кордоном:

Заяви про надання послуг тепер можна подавати через портал або мобільний застосунок «Дія».