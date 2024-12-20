Для українців за кордоном спростили отримання консульських послуг

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МЗС України розпочинає експериментальний проєкт, у межах якого консульські послуги надаватимуть за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та системи «е-Консул». Уряд ухвалив відповідну постанову.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Ось які нові можливості будуть в українців за кордоном:

Оформлення ID-карток з доставкою готової картки поштою (треба тільки один візит до посольства чи консульства, щоб подати документи).

Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних. Готовий документ надсилають поштою.

Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства.

Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення.

Комплексна послуга для оформлення новонароджених (видача свідоцтва про народження, реєстрація дитини громадянином України, присвоєння УНЗР , реєстрація дитини в Державному реєстрі платників податків).

Заяви про надання послуг тепер можна подавати через портал або мобільний застосунок «Дія».