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Оголосили імена фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

Автор:
Ліза Бровко
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«Суспільне. Мовлення» оголосило імена дев’ятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2025». Ще одного фіналіста оберуть онлайн-голосуванням у «Дії». Тому повний список тих, хто пройшов у фінал, опублікують до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору-2025 проведуть 8 лютого.

Ось девʼять фіналістів:

Переможця відбору й представника України на «Євробаченні-2025» визначать за результатами голосування журі та глядачів. Наразі склад журі невідомий — його обирають українці онлайн-голосуванням у «Дії».