Оголосили імена фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2025»
- Автор:
- Ліза Бровко
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«Суспільне. Мовлення» оголосило імена дев’ятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2025». Ще одного фіналіста оберуть онлайн-голосуванням у «Дії». Тому повний список тих, хто пройшов у фінал, опублікують до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору-2025 проведуть 8 лютого.
Ось девʼять фіналістів:
- Future Culture — “Waste My Time”;
- KHAYAT — “HONOR”;
- KRYLATA — “STAY TRUE”;
- MOLODI — “my sea”;
- Ziferblat — “Bird of pray”;
- Абіє — «Дім»;
- ДК Енергетик — «Сіль»;
- Маша Кондратенко — “No time to cry”;
- Влад Шериф — “Wind of change”.
Переможця відбору й представника України на «Євробаченні-2025» визначать за результатами голосування журі та глядачів. Наразі склад журі невідомий — його обирають українці онлайн-голосуванням у «Дії».
- Пісенний конкурс «Євробачення» наступного року проведуть у швейцарському місті Базель. Гранд-фінал запланований на 17 травня, а півфінали — на 13 і 15 травня 2025 року.