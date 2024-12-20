Оголосили імена фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2025»

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«Суспільне. Мовлення» оголосило імена дев’ятьох фіналістів Національного відбору на «Євробачення-2025». Ще одного фіналіста оберуть онлайн-голосуванням у «Дії». Тому повний список тих, хто пройшов у фінал, опублікують до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору-2025 проведуть 8 лютого.

Ось девʼять фіналістів:

Future Culture — “Waste My Time”;

KHAYAT — “HONOR”;

KRYLATA — “STAY TRUE”;

MOLODI — “my sea”;

Ziferblat — “Bird of pray”;

Абіє — «Дім»;

ДК Енергетик — «Сіль»;

Маша Кондратенко — “No time to cry”;

Влад Шериф — “Wind of change”.

Переможця відбору й представника України на «Євробаченні-2025» визначать за результатами голосування журі та глядачів. Наразі склад журі невідомий — його обирають українці онлайн-голосуванням у «Дії».