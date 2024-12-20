Командир 211 бригади Побережнюк вийшов з-під варти під заставу

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Командир 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк 20 грудня вийшов з-під варти під заставу.

Про це «Суспільному» повідомили в Тернопільській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Напередодні, 19 грудня, Побережнюку обрали запобіжний захід — тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у 908 400 гривень. У прокуратурі не уточнили, чи він вніс її особисто, чи хтось вніс за нього.

Комбрига підозрюють у зловживанні службовим становищем. У кримінальному провадженні розслідують інформацію про знущання з військових та вимагання у них грошей. За даними слідства, Побережнюк також залучав підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, відволікаючи їх від служби.

Що передувало

Видання «Українська правда» опублікувало матеріал про те, що Владислав Пастух, похресник комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші за те, щоб не складати протоколи на бійців в алкогольному спʼянінні.

Після суспільного резонансу головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював перевірку щодо цих фактів. Тоді ж командира військової частини відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Головна інспекція Міноборони також перевірить факти щодо імовірних знущань з бійців і сімейних підрядів у 211 понтонно-мостовій бригаді, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 16 грудня 2024 року розпочала досудове розслідування у справі про імовірне насильство командування над підлеглими.

У кримінальному провадженні досліджують можливі протиправні дії офіцерів бригади — вони, імовірно, фізично знущалися з військових та вимагали в них кошти.

Справу вестиме Державне бюро розслідувань. Там наголосили, що раніше ДБР не отримувало жодних матеріалів про цю ситуацію у 211 понтонно-мостовій бригаді ані від офіційних сторін, ані від бійців бригади.

Правоохоронці вже провели обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців і на будівництві. Вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

У Генштабі повідомили, що за окремими фактами, про які розповіла УП, у вересні цього року вже провели службову перевірку. За її результатами порушили кримінальне провадження. У Генштабі не уточнили, про які саме факти йдеться, імовірно, справа стосується інциденту, коли комбриг Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті зводили йому будинок.

У пресслужбі бригади від імені комбрига Побережнюка не стали коментувати справу про вимагання грошей і знущання над військовими з боку Владислава Пастуха. Лише сказали, що його батько Валерій Пастух, який є кумом Побережнюка та його заступником, не несе відповідальність за вчинки сина, адже той ніколи не був у його прямому підпорядкуванні.