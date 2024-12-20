Україна повернула тіла 503 полеглих військових

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На підконтрольну українському уряду територію повернули тіла 503 полеглих оборонців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З Донецького напрямку повернули тіла 403 загиблих воїнів, з Луганського — 12, із Запорізького — 57, з моргів на території Росії — 31.

Репатріювати загиблих вдалося завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗСУ, Обʼєднаного центру СБУ, МВС України, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектора безпеки та оборони України.

Координаційний штаб подякував за допомогу Міжнародному комітету Червоного Хреста та бійцям ЗСУ, які перевозили полеглих та організували передачу тіл. Особи загиблих встановлюватимуть разом з експертами МВС .