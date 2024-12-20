ППО збила всі 5 балістичних ракет, які Росія спрямувала на Київ

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У ніч проти 20 грудня росіяни вдарили по Україні балістикою, авіаційною ракетою та ударними БпЛА. Пуски були з районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія).

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також у Курській області Росії.

Ще 20 ворожих безпілотників локаційно втрачені без негативних наслідків. Руйнувань зазнали житлові будинки, лікарні та господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Близько 7-ї години ранку Росія завдала удару по столиці України 5 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23. Пуски були з Воронезької та Брянської областей РФ. Протиповітряна оборона збила всі пʼять «Іскандерів», які окупанти спрямували на Київ.

Уламки збитих ракет завдали збитків і руйнувань у п’яти районах столиці. Є інформація про загиблу людину та поранених.