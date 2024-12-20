Російські ДРГ намагалися просунутися в напрямку Херсону — їх знищили

Новини

Reuters

Російські диверсійно-розвідувальні групи зранку 20 грудня хотіли просунутися в напрямку Херсону, але українські військові їх виявили та знищили.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Від ранку російські війська масовано обстрілюють Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Під атакою опинилися житлові квартали, критична та соціальна інфраструктура.

Уже відомо про одного загиблого — це 60-річний чоловік, під час обстрілу він був у приміщенні. Ще щонайменше девʼять людей постраждали.

Прокудін попереджає, що напружена ситуація в області буде протягом усіх свят. Тому він закликав не виходити на вулицю без потреби, а також тимчасово евакуюватися до безпечніших районів області або інших регіонів України.