Київ атакували ракети — є постраждалі та руйнування (оновлено)

Новини

КМВА

Зранку 20 грудня російські війська атакували Київ ракетами. У місті лунали вибухи, працювала Протиповітряна оборона.

Про наслідки російської атаки повідомляли мер Києва Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

О 06:39 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України через зліт російських винищувачів МіГ-31К — це носії аеробалістичних ракет «Кинджал». Згодом військові попередили про пʼять швидкісних цілей в напрямку на столицю.

Зараз у Києві відомо про девʼятьох постраждалих. Одна людина загинула — спочатку це спростовував мер Кличко.

Уламки впали в трьох районах міста: Голосіївському, Соломʼянському та Шевченківському.

У Голосіївському районі пошкоджені офіс, дорога та газова труба — вона розгерметизувалася, горіли 5 автівок. За іншою адресою пошкоджений фасад офісної будівлі. Там загорілася покрівля, зруйнований 15 поверх — імовірно, є заблоковані люди.

У Солом’янському районі уламки впали на нежитлову будівлю — спалахнула пожежа, яку вже ліквідували.

У Шевченківському районі спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. У Дніпровському районі після перевірки уламків ракет не знайшли.

На місцях працюють екстрені служби, наслідки атаки ще уточнюють.