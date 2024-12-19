Мецола: У новому Європарламенті зберігається єдність щодо України

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Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що єдність щодо України в новому складі парламенту ЄС залишається міцною.

Про це вона сказала на пресконференції у Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

«Якщо ви подивитеся на те, що ми зробили в Європейському парламенті з першими голосуваннями, більшість є такою ж великою, як і в минулому мандаті, хоча були побоювання, що вона такою не буде», — додала Мецола.

Вона наголосила, що всі зусилля зараз спрямовані на посилення України, а мир повинен бути справедливим — таким, як це описує президент Володимир Зеленський. Однак Євросоюзу потрібно мати спільне розуміння того, що таке мир. Будь-які переговори про Україну мають відбуватися лише за її участі.

«Попереду кілька важких місяців, і ми повинні посилити нашу підтримку. Це означає узгодження подальших санкцій проти Путіна та його союзників і надання фінансової, гуманітарної та військової допомоги Україні. Зрештою, лише сильна Україна може говорити з позиції сили, — резюмувала Мецола.