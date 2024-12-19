Уряд спростив зміну місця служби для військовослужбовців. Що змінилося

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Кабінет Міністрів спростив зміну місця служби для солдатів, сержантів і старшин, усунувши потенційну можливість зловживань з боку військових частин.

Для цього уряд ухвалив відповідні зміни до постанови № 1291, повідомляє Міністерство оборони України.

Тепер коли військовий змінюватиме місце служби, у розпорядженні на переведення не вказуватимуть його посади. Буде інформація лише про його ім’я, звання, номер частини та номер картки платника податків.

Що передувало

На початку листопада в «Армії+» провели нове опитування — у військових питали про бажані зміни в переведенні між частинами. Тоді в Міністерстві оборони зазначали, що можливість змінити місце служби й підрозділ впливає на ефективність військових. Зміни в системі допоможуть їм служити там, де вони хочуть.

2 листопада уряд спростив переведення бійців між військовими частинами.

А з 15 грудня розширили можливості для переведення військовослужбовців — тепер це доступно й для нацгвардійців. На першому етапі для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії. У планах — додати можливість переведень між підрозділами Збройних сил України. Також в «Армія+» незабаром додадуть підрозділи прикордонників.