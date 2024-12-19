У США винищили «шершнів-вбивць» — найбільших у світі

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У США оголосили, що винищили найбільших у світі шершнів, яких прозвали «шершнями-вбивцями» — вони здатні окупувати вулик медоносних бджіл всього за 90 хвилин, обезголовивши всіх його мешканців і згодувавши їхнє потомство своєму.

Про це повідомили в Міністерстві сільського господарства Вашингтону.

Шершні, довжина яких може досягати пʼяти сантиметрів, раніше називали азіатськими гігантськими шершнями, але у 2019 році їх помітили й у штаті Вашингтон поблизу кордону з Канадою. У Китаї ці комахи вбили 42 людини та серйозно поранили 1 675 людей.

Мертвий північний гігантський шершень (внизу) поруч із місцевим лисим шершнем. Getty Images

За словами експертів, шершні могли потрапити до Північної Америки в горщиках для рослин або транспортних контейнерах.

Шершень може вжалити крізь більшість костюмів бджолярів, бо виробляє майже в сім разів більше отрути, ніж медоносна бджола і жалить кілька разів. Тому департамент сільського господарства Вашингтона замовив у Китаї спеціальні посилені костюми.

«Мушу вам сказати, що як ентомолог я роблю це вже понад 25 років, і це рідкісні випадки, коли люди справді можуть перемогти комах», — прокоментував керівник програми боротьби зі шкідниками Свен Спічігер.

Успіх повʼязаний з тим, що жителі штату Вашингтон погодилися розставити пастки на своїх територіях і повідомляли про спостереження за шершнями, а дослідники, які зловили живого шершня, кріпили до нього радіомітку, щоб простежити його шлях до вулика. Вулики знищували в період, коли там починалося розмножування.