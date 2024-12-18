На реванші Усика та Фʼюрі вперше в історії боксу працюватиме суддя зі штучним інтелектом

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На бою-реванші українського боксера Олександра Усика та британця Тайсона Фʼюрі вперше в історії боксу до суддівського складу увійде суддя зі штучним інтелектом.

Про це повідомив голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш Шейх.

За його словами, суддя зі штучним інтелектом буде неупередженим та вільним від людських помилок. Але у цьому випадку штучний інтелект не впливатиме на офіційні результати бою-реваншу — на поєдинку будуть і звичайні судді.

У суботу, 21 грудня відбудеться другий бій між Олександром Усиком та Тайсоном Фʼюрі. На першому їхньому поєдинку у травні 2024 року Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі, який мав усі пояси — WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Але пізніше український боксер відмовився від поясу IBF, залишивши його вакантним для поєдинку британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.





