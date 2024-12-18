Британський суд арештував $3,4 млн у блогера Ендрю Тейта і його брата

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Британська поліція може конфіскувати майже $3,4 мільйона у блогера Ендрю Тейта та його брата Трістана, бо вони не платити податки. Так постановив лондонський суд.

Про це передає Reuters.

На початку 2024 року британська поліція Девона і Корнуолла подала позов до Вестмінстерського магістратського суду проти братів Тейтів і неназваної третьої людини.

Юристи поліції заявили, що Тейти не заплатили жодного податку з приблизно $26 мільйонів доходу від онлайн-бізнесу в період з 2014 до 2022 рік, тому гроші на їхніх семи рахунках мають конфіскувати.

Суддя зазначив, що Тейти були зобов’язані зареєструватися в податкових органах, декларувати та сплачувати податок на доходи у Великій Британії та/або Румунії, де вони жили з 2017 року. Суддя переконаний, що вони робили це навмисно.

«По-перше, вони назвали мене торговцем людьми, але вони не змогли знайти жодної жінки, яка б свідчила проти мене. Коли цей наратив розвалився, вони перейшли до прямої крадіжки — заморозили мої рахунки на понад два роки, а тепер конфіскували все, що могли. Це не правосуддя, це скоординована атака на будь-кого, хто наважиться кинути виклик системі», — відповів у своїй заяві Ендрю Тейт.

Що передувало

Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.

27 грудня 2022 року Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.

Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але при цьому братам заборонили залишати один із районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.

У серпні 2024 року бухарестський суд відправив Ендрю Тейта під домашній арешт на 30 днів, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.