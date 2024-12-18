Астронавтів Бутча Вілмора та Суні Вільямс, які перебувають на МКС понад пів року, повернуть не раніше березня

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Двоє астронавтів Бутч Вілмор та Суні Вільямс, які опинилися на Міжнародній космічній станції на борту Boeing Starliner у червні цього року, не повернуться на Землю принаймні до березня 2025 року.

Про це повідомило NASA.

Спочатку їхня подорож мала тривати приблизно вісім-десять днів, але у Boeing Starliner виникли проблеми. Тому у NASA вирішили повернути на Землю пусту капсулу, а астронавтів залишити на космічній станції задля їхньої ж безпеки.

Наступний екіпаж, який би забрав Вілмора та Вільямс, мали запустити у лютому 2025 року. Але SpaceX потрібно більше часу, щоб підготувати нову капсулу до старту. Тепер запуск відбудеться не раніше, ніж у кінці березня або початку квітня 2025 року. Саме тоді на Міжнародну космічну станцію запустять новий екіпаж із чотирьох людей.

Але у NASA кажуть, що ця затримка не загрожує астронавтам.

«Міжнародна космічна станція нещодавно прийняла два польоти з поповненням запасів, і вона добре укомплектована всім необхідним для екіпажу, включаючи їжу, воду, одяг і кисень. Космічний корабель із поповненням запасів також доставляв спеціальні предмети для екіпажу, щоб відзначати свята на борту орбітальної платформи», — про це йдеться в заяві NASA.



