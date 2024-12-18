Україна отримала €4,1 мільярда за програмою Ukraine Facility
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Pixabay
Україна отримала другий транш за програмою Ukraine Facility — €4,1 мільярда.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.
«Дякуємо Європейському Союзу за непохитну підтримку України, яка має велике значення для зміцнення економічної стійкості країни та трансформації на шляху до повноправного членства в ЄС», — зазначив Шмигаль.
Гроші підуть на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування держави в період 2024—2027 років. Цьогоріч за цією програмою Україна отримала €16,1 мільярда.
- Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Про неї лідери ЄС домовилися 1 лютого 2024 року. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії всі власні надходження українського держбюджету йдуть на фінансування оборони; такі видатки займають приблизно половину бюджету. Усі цивільні видатки держбюджету Україна фінансує за рахунок іноземної фінансової допомоги — у 2024 році потреба в такому зовнішньому фінансуванні становила $38 мільярдів.