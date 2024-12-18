Уже 350 моделей OnlyFans подали декларації про доходи — сумарно вони сплатили майже 60 млн грн податків

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Ангеліна Коткова / «Бабель»

Уже 350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 мільйона гривень доходу.

Про це повідомив голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, ці моделі сплатили 50 мільйонів гривень податків з доходу фізосіб та військового збору.

Окремо він зазначив, що наполягатиме, щоб до порядку денного Ради внесли законопроєкт про декриміналізацію ст. 301 ККУ (розповсюдження порнографії).

Що передувало

У серпні 2023 року в Раді зареєстрували законопроєкт № 9623, що стосується декриміналізації порно.

Документ передбачає скасування кримінальної відповідальності за все, що прописано у статтях 301 та 302 Кримінального кодексу, окрім:

порно без згоди (порнопомста, deep fake),

екстремального порно (насильництво, зоо-, некрофілія),

порно з дітьми та для дітей.

Також він пропонує посилити покарання за порно з неповнолітніми та розповсюдження порнографії серед дітей.