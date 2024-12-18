Уже 350 моделей OnlyFans подали декларації про доходи — сумарно вони сплатили майже 60 млн грн податків
- Автор:
- Оля Березюк
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Ангеліна Коткова / «Бабель»
Уже 350 моделей Onlyfans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 мільйона гривень доходу.
Про це повідомив голова бюджетного фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За його словами, ці моделі сплатили 50 мільйонів гривень податків з доходу фізосіб та військового збору.
Окремо він зазначив, що наполягатиме, щоб до порядку денного Ради внесли законопроєкт про декриміналізацію ст. 301 ККУ (розповсюдження порнографії).
Що передувало
У серпні 2023 року в Раді зареєстрували законопроєкт № 9623, що стосується декриміналізації порно.
Документ передбачає скасування кримінальної відповідальності за все, що прописано у статтях 301 та 302 Кримінального кодексу, окрім:
- порно без згоди (порнопомста, deep fake),
- екстремального порно (насильництво, зоо-, некрофілія),
- порно з дітьми та для дітей.
Також він пропонує посилити покарання за порно з неповнолітніми та розповсюдження порнографії серед дітей.