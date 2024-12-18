Через руйнівний землетрус у Вануату загинули 14 людей, ще сотні поранені
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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EPA
Через руйнівний землетрус, що стався 17 грудня в тихоокеанський острівній державі Вануату, загинули 14 людей та щонайменше 200 постраждали.
Про це пише ВВС.
Рятувальники в столиці Вануату Порт-Вілі намагаються дістати людей з-під завалів зруйнованих будинків. Там на 7 днів оголосили надзвичайний стан, щоб обмежити пересування людей на час рятувальних операцій.
Щонайменше 10 будівель у Порт-Вілі значно пошкоджені. Серед них будівля, в якій розташовані посольства США, Великої Британії, Франції та Нової Зеландії. Через землетрус у Порт-Вілі також зникли світло та мобільний звʼязок, що ускладнює пошук людей.
Очікують, що кількість загиблих зросте. Серед знайдених 14 жертв двоє громадян Китаю.
За оцінками Управління ООН з координації гуманітарних питань, від наслідків землетрусу можуть постраждати приблизно 116 тисяч людей. Хоча околиці Вануату майже не постраждали, як і більшість людей, які живуть за межами столиці.
- 17 грудня на Вануату стався землетрус магнітудою 7,3 бала. Підземні поштовхи зареєстрували за 30 кілометрів на захід від столиці Вануату Порт-Віли. Епіцентр землетрусу був на глибині 57 кілометрів.
- Вануату — це одна з найбільших активних сейсмічних зон у світі. Там доволі часто бувають землетруси та цунамі.