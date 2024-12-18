Джерела «Бабеля»: Правоохоронці затримали голову КРАІЛ Івана Рудого

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Українські правоохоронці затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.

За даними джерел, Рудого затримали через підтримку діяльності в Україні російського онлайн-казино.

Ідеться про онлайн-казино Pin-Up, яке підозрюють у відмиванні російських грошей і яке мало ліцензію на організацію азартних ігор. На початку грудня ДБР повідомило про підозру його власникам і топменеджерам.

Слідство встановило, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино люди провадили господарську діяльність на території, підконтрольній бойовикам «ЛНР». Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс РФ, а також збройна агресія проти України.

До того ж людина, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала ветеранів «СВО». Саме ж онлайн-казино продовжує діяльність на території Росії та російських вебресурсах.