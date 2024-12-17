Комітет Ради вдруге підтримав до повторного читання законопроєкт № 10242, який може обмежити свободу слова

Новини

Getty Images / «Бабель»

Комітет Ради з правоохоронної діяльності вдруге підтримав до повторного читання законопроєкт № 10242, який може обмежити свободу слова в Україні.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, в проєкті залишились норми, які можуть обмежити діяльність журналістів.

«Цього разу додали туди скасування «правок Лозового». Але не в правильній редакції», — додав нардеп.

Раніше Железняк казав, що закон хочуть проголосувати цього тижня, й додав, що разом з іншими депутатами блокує ухвалення закону, подавиш до нього 1 600 правок.

Що за законопроєкт № 10242 і чому його критикують

Цей документ пропонує впровадити кримінальну відповідальність за розголошення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів у період воєнного стану. Спершу пропонувалось максимальне покарання у вісім років вʼязниці, до другого читання його зменшили до пʼяти років.

У першому читанні законопроєкт проголосували 16 січня 2024 року, однак вже двічі документ не змогли проголосувати в другому читанні.

Проєкт викликав різку критику від медіа та громадських організацій. Вони вважають, що законопроєкт можуть використати як інструмент для переслідування журналістів.

В Інституті масової інформації кажуть, що попри скорочення терміну покарання у законопроєкті не враховано критичних зауважень щодо необхідності запровадження ефективних механізмів захисту для людей, які розголошують конфіденційну інформацію в інтересах суспільства, зокрема журналістів та викривачів корупції.

«Цей інструмент все ще може бути використаний для переслідування журналістів за некомфортні для представників органів влади розслідування», — йдеться в заяві ІМІ.

Які альтернативи пропонують

Ярослав Юрчишин як голова Комітету з питань свободи слова пропонує провести додаткові консультації з міжнародними партнерами та медійниками щодо того, як можна захистити персональні дані без наступу на права журналістів. І вже після цього розробити новий законопроєкт закону з відсилкою до захисту прав викривачів.

За словами Юрчишина, важлива позиція Національного агентства з питань запобігання корупції.

У законопроєкті № 10242 були також норми з конфіскації активів — у Раді щодо цього зареєстрували окремий законопроєкт № 12269, який, за словами Юрчишина, повністю розвʼязує цю проблему.