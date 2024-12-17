OpenAI відкрив доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search усім користувачам
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images / NurPhoto / Contributor
Американський стартап OpenAI надав усім користувачам доступ до пошукового сервісу ChatGPT Search.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Раніше ця функція була ексклюзивною для платних підписників.
«По суті ми просто покращуємо відомий вам досвід роботи з ChatGPT за допомогою актуальної інформації з інтернету», — заявив Адам Фрай, керівник продукту ChatGPT Search.
Користувачі можуть увімкнути функцію пошуку за замовчуванням або активувати її вручну за допомогою значка вебпошуку.
- Минулого місяця компанія OpenAI запустила пошукову систему ChatGPT Search.
- Понад 200 мільйонів людей щотижня використовують чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT від компанії OpenAI. Ця кількість за рік подвоїлася.