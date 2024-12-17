Командира 211 понтонно-мостової бригади Побережнюка підозрюють у зловживанні службовим становищем

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Командиру 211 понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За матеріалами слідства, восени 2023 року Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті будували йому дім.

За документами військові були в Херсонській області та навіть отримали виплати в розмірі 100 тисяч гривень за день «на нулі».

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони 16 грудня 2024 року також розпочала досудове розслідування у справі про імовірне насильство командування над підлеглими.

У кримінальному провадженні досліджують можливі протиправні дії офіцерів бригади — вони, імовірно, фізично знущалися над військовими та вимагали в них кошти.

Справу вестиме Державне бюро розслідувань. Там наголосили, що раніше ДБР не отримувало жодних матеріалів про цю ситуацію в 211 понтонно-мостовій бригаді ані від офіційних сторін, ані від бійців бригади.

Правоохоронці вже провели обшуки у військовій частині, за місцем проживання командира, військовослужбовців і на будівництві. Вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Що передувало

Видання «Українська правда» опублікувало матеріал про те, що Владислав Пастух, похресник комбрига 211 понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка, фізично знущався з військових батальйону та вимагав гроші за те, щоб не складати протоколи на бійців у алкогольному спʼянінні.

Після суспільного резонансу головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ініціював перевірку щодо цих фактів.Тоді ж командира військової частини відсторонили від виконання службових обовʼязків.

Головна інспекція Міноборони також перевірить факти щодо імовірних знущань з бійців та сімейні підряди у 211 понтонно-мостовій бригаді, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

У Генштабі наголосили, що за окремими фактами, про які розповіла УП, у вересні цього року вже провели службову перевірку. За її результатами порушили кримінальне провадження. У Генштабі не уточнили, про які саме факти йдеться, імовірно, справа стосується інциденту, коли комбриг Побережнюк відправив чотирьох бійців на Хмельниччину, щоб ті зводили йому будинок.

У пресслужбі бригади від імені комбрига Побережнюка не стали коментувати справу про вимагання грошей і знущання над військовими з боку Владислава Пастуха. Лише сказали, що його батько Валерій Пастух, який є кумом Побережнюка та його заступником, не несе відповідальність за вчинки сина, адже той ніколи не був у його прямому підпорядкуванні.