У США учениця християнської школи відкрила вогонь у закладі — двоє людей загинули

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У штаті Вісконсин, США, 15-річна дівчина влаштувала стрілянину в релігійній школі. Вона вбила двох людей та поранила ще кількох, після чого скоїла самогубство.

Про це повідомляє Reuters.

Стрілянина сталася у приватному закладі Abundant Life в місті Медісон 16 грудня близько 11-ї ранку. Про це повідомив хлопчик 7—8 років, зателефонувавши у Службу порятунку. В Abundant Life навчаються 420 учнів, від дошкільного віку до випускників.

Двоє людей застрелені — однокласниця нападниці та педагог. Ще двоє поранених перебувають у важкому стані. Постраждали також вчитель і троє школярів, попередньо, вони живі. Поліція встановила особу нападниці — це учениця школи Наталі Рупноу, яка також використовувала ім’я Саманта. Її мотиви поки що невідомі.

Цьогоріч у Штатах було 322 скулшутинги, пише Reuters. Це другий найвищий показник з 1966 року. Стрілянина в Медісоні стала винятковою, оскільки нападницею була дівчина. Дослідження показують, що лише 3% випадків масової стрілянини у США вчиняють жінки.