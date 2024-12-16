Міністерка фінансів Канади йде у відставку

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Очільниця Міністерства фінансів та віце-прем’єр-міністр Канади Христя Фріланд оголосила, що складає свої обов’язки.

Про це повідомляє ABC News.

За словами Фріланд, канадський прем’єр Джастін Трюдо сказав, що більше не хоче бачити її на теперішній посаді. Він начебто запропонував колезі інше місце в складі уряду.

Однак у своїй заяві про відставку вона зазначила, що єдине «чесне і реальне» рішення, на її думку, — вийти з Кабінету міністрів. Фріланд зазначила, що за останні кілька тижнів вони з Трюдо «розійшлися в думках щодо найкращого шляху для Канади».

Як пише The New York Times, у заяві посадовиця гостро критикує політику прем’єр-міністра, і це перша відкрита незгода з боку члена його Кабміну. Це ставить під сумнів, чи залишиться Трюдо лідером Ліберальної партії, йдеться у статті видання.

Нещодавно очільник уряду Канади ухвалив низку рішень, мета яких, за версією журналістів, — підвищити популярність його політсили. Фріланд попередила, що ці заходи, включно з податковими канікулами, підірвуть економіку Канади. На думку Фріланд, держава має протистояти погрозам обраного президента США Дональда Трампа щодо тарифів.