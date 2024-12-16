Вибух біля адмінбудівлі у Дніпрі — підозрюваного відправили під варту

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telegram / Офіс Генерального прокурора

Чоловіку, якого підозрюють у вчиненні теракту в Дніпрі, обрали запобіжний захід — його триматимуть під вартою 2 місяці без визначення розміру застави.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Затриманого підозрюють у вчиненні теракту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 258 КК України). Запобіжний захід йому обрали за клопотанням прокуратури.

telegram / Офіс Генерального прокурора

У Дніпрі 14 грудня о 14:45 поблизу адмінбудівлі пролунав вибух. Через це загинув чоловік. Тяжко поранено ще одного чоловіка та двох поліцейських, які в той час були на службі.

Співробітники поліції та СБУ розшукали підозрюваного за кілька годин. Ним виявився 37-річний місцевий мешканець. Попередньо відомо, що чоловік діяв за вказівками російських спецслужб. Йому загрожує довічне ув’язнення.